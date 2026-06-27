Rekordhitze hält niemanden auf: Tausende ziehen beim CSD durch Straßen

München - Trotz großer Hitze haben Tausende Menschen am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in München gefeiert. Mehr als 200 Gruppen zogen ab der Mittagszeit in der farbenfrohen Parade durch die bayerische Hauptstadt.

Die Hitze hielt keinen in München auf. © Felix Hörhager/dpa

Im Anschluss war ein Straßenfest auf der Ludwigstraße geplant, zu dem die Veranstalter mehr als 300.000 Menschen erwarteten.

Größere Zwischenfälle wegen der Hitze habe es bislang nicht gegeben, sagte Conrad Breyer vom CSD München. Die Veranstalter hatten wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen unter anderem Trinkwasserspender und Wassersprühstationen aufgestellt.

Die Polizei empfahl allen Zuschauerinnen und Zuschauern, nach schattigen Plätzen zu suchen, um die Parade zu verfolgen.

Der CSD in München fand in diesem Jahr unter dem Motto "Unsere Vielfalt. Unsere Stärke" statt. Dabei treten Schwule, Lesben, Transmenschen und andere Mitglieder der LGBTIQ+-Gemeinschaft für ihre Rechte ein.