Schilder ignoriert: Drei Männer geraten mit Schlauchboot in gefährliche Isar-Wasserwalze

Pullach im Isartal - Drei Männer sind am Sonntagabend mit einem Schlauchboot an einem Wehr der Isar bei Pullach im Isartal (Landkreis München ) von der Strömung erfasst und in eine Wasserwalze gezogen worden.

Die Männer waren mit einem Schlauchboot unterwegs. (Symbolfoto) © David Hammersen/dpa

Sie konnten sich selbstständig ans Ufer retten und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 28-Jährige und die zwei 30-Jährigen missachteten demnach mehrere Schilder, die darauf hinweisen, von der Isar auf den Isarkanal zu wechseln. Im Bereich eines Wehrs wurden sie laut Polizei dann von der Strömung erfasst.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Trio den Angaben zufolge ans Ufer retten können.

Die Feuerwehr habe das Schlauchboot geborgen.