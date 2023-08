Rückkehr alter Mehrwertsteuer: Wirte-Sterben in Bayern die Folge?

München - Viele in der Gastronomie schauen mit Schrecken nach vorne: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern fürchtet bei einer Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer auf Speisen ein folgenschweres Wirte-Sterben.

Hat die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer auf Speisen von 7 auf 19 Prozent im Freistaat Bayern verheerende Folgen? (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Auf Basis einer aktuellen Umfrage unter seinen Mitgliedern, die der Deutschen Presse-Agentur entsprechend vorliegt, erwartet der Verband den Wegfall von mehr als 2000 Betrieben (!), wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen in Deutschland wieder auf den alten Wert von 19 Prozent zurückkehrt.

Von 11.000 Mitgliedern hätten mehr als 2100 geantwortet, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert zu den vorliegenden Zahlen. Und weiter: "Allein dieser hohe Rücklauf spricht für die tiefe Besorgnis der Unternehmer bei diesem Thema."

Die Umfrage zeigt dabei teils deutliche Unterschiede zwischen den Regionen.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, weil es aus einzelnen Regierungsbezirken nur wenige Antworten gibt.

In Oberbayern und Mittelfranken gab es die größten Anteile an Betrieben, die befürchten, schließen zu müssen. In Niederbayern, der Oberpfalz, Oberfranken und Schwaben lagen die Quoten dagegen entsprechend weit niedriger.