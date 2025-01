Silvester in München: Drei Kinder schwer verletzt, Mob liefert sich Straßenschlacht

München - Wegen Feuerwerk und Randalierern mussten Polizei und Feuerwehr in München am gestrigen Dienstagabend hundertfach ausrücken. Drei verletzte Kinder und ein hoher Sachschaden sind die traurige Bilanz der Einsatzkräfte.

Die Horde randalierte und griff die Beamten an. Gegenstände wurden angezündet und auf Polizisten geworfen. Auch Feuerwerkskörper sollen in Richtung der Polizei geschossen worden sein.

Besonders hervor stach ein Einsatz an der Wittelsbacherbrücke. Laut Polizei hatten sich hier in der Nacht rund 300 Menschen aus dem linken Spektrum versammelt. Teilweise waren die Beteiligten vermummt.

Raketen steckten Balkone in Riem in Brand und sorgten für einen erheblichen Schaden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Mehrere Kinder wurden in der Nacht im Stadtgebiet durch Feuerwerkskörper verletzt. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, erlitten ein Zweijähriger und ein Elfjähriger Verbrennungen an Hand, Hals und Gesicht. Ein 14-jähriger Junge sprengte sich Teile seiner Hand mit einem Böller weg. Alle drei wurden in Kliniken transportiert.

Die Rettungsfahrzeuge mit Notarzt mussten in der Nacht insgesamt 128 Mal ausrücken. Meist war übermäßiger Alkoholkonsum die Ursache für Stürze, Verletzungen und Streitigkeiten, so die Einsatzkräfte.

Ansonsten war die Feuerwehr wegen mehrerer kleiner Brände im Einsatz. So steckte in Riem eine Rakete einen Balkon in Brand. Das Feuer breitete sich aus und richtete einen Schaden von 50.000 Euro an.

"Etliche Mülltonnen, Container und Mülltonnenhäuser fielen den Flammen zum Opfer. Zum Teil standen hier ganze Einhausungen mit mehreren Großraumtonnen in Vollbrand", berichtete die Feuerwehr weiter.