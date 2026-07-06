Sorge um Ralph Siegel: ESC-Legende liegt seit drei Tagen im künstlichen Koma

München - Große Sorge um Musiker Ralph Siegel (80): Der 80-Jährige liegt seit drei Tagen aufgrund einer Lungenentzündung im künstlichen Koma!

Ralph Siegel (80) liegt im künstlichen Koma. © Peter Kneffel/dpa

Wie die "tz" aus dem engsten Familienkreis erfahren hat, wurde der Komponist in das Harlachinger Krankenhaus eingeliefert.

Da sich sein Zustand nicht verbesserte, entschieden sich die Ärzte, Siegel in ein künstliches Koma zu versetzen.

Zuvor befand sich der Komponist in Costa Dorada, Spanien. Ehefrau Laura (43) brachte ihren kranken Mann schnellstmöglich nach München.

Vor etwa zwei Wochen erklärte Tochter Alana Siegel noch, dass es der ganzen Familie gut gehe.

Für Ehefrau Laura und seine vier Töchter beginnt nun das bange Warten auf eine positive Nachricht.