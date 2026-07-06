Sorge um Ralph Siegel: ESC-Legende liegt seit drei Tagen im künstlichen Koma
München - Große Sorge um Musiker Ralph Siegel (80): Der 80-Jährige liegt seit drei Tagen aufgrund einer Lungenentzündung im künstlichen Koma!
Wie die "tz" aus dem engsten Familienkreis erfahren hat, wurde der Komponist in das Harlachinger Krankenhaus eingeliefert.
Da sich sein Zustand nicht verbesserte, entschieden sich die Ärzte, Siegel in ein künstliches Koma zu versetzen.
Zuvor befand sich der Komponist in Costa Dorada, Spanien. Ehefrau Laura (43) brachte ihren kranken Mann schnellstmöglich nach München.
Vor etwa zwei Wochen erklärte Tochter Alana Siegel noch, dass es der ganzen Familie gut gehe.
Für Ehefrau Laura und seine vier Töchter beginnt nun das bange Warten auf eine positive Nachricht.
Ralph Siegel leidet an einer Nervenkrankheit
Erst im Frühjahr kaufte sich Ralph Siegel ein großes Lokal in der Nähe von Barcelona. In die "Meson Bahia by Mister Eurovision Ralph Siegel" ließ er sogar große Weißwürste aus München einfliegen. Im März sagte die ESC-Legende noch: "Gerade geht’s mir gut, Gott sei Dank. Es hat sich nicht verschlechtert."
Siegel musste bereits einige gesundheitliche Rückschläge einstecken. So leidet er an einer Polyneuropathie – einer Nervenerkrankung, die ihm vor allem in den Füßen starke, teils extreme Schmerzen verursacht. Immer wieder kämpfte er zudem mit Gleichgewichtsstörungen, längeres Gehen oder Stehen wurde für ihn zunehmend zur Belastung.
Insgesamt viermal musste er eine Krebserkrankung überstehen. 2007 erhielt er erstmals die Diagnose Prostatakrebs. Zwar galt er zwischenzeitlich als geheilt, doch die Krankheit kehrte 2010, 2023 und zuletzt 2024 zurück – jeweils teils mit Metastasen und starken Schmerzen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa