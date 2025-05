Stadtrat stimmt zu: München bewirbt sich um Olympia, doch es gibt einen Haken

Alles in Kürze

Die Gegner fürchten unter anderem das finanzielle Risiko sowie weiter steigende Lebenshaltungskosten und Mieten. Beide Lager gaben ihre Meinung vor der Sitzung in je einer kleinen Demonstration vor dem Rathaus kund.

Sollte am Ende des langen Bewerbungsprozesses der Zuschlag an München gehen, wäre es das zweite Mal, dass Olympische Spiele in die bayerische Landeshauptstadt kämen.

Das Großereignis von 1972 ging trotz des tödlichen Attentats palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft als "die heiteren Spiele" in die Erinnerung ein und hat der Stadt zahlreiche bis heute genutzte Infrastruktur und andere Einrichtungen hinterlassen.