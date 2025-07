7000 Menschen beim Jubiläum von "Klassik am Odeonsplatz"

München - Rund 7000 Menschen sind zum ersten Tag des Open-Air-Events "Klassik am Odeonsplatz" in die Münchner Innenstadt gekommen.

Alles in Kürze

Rund 7000 Menschen sind zum Auftakt von "Klassik am Odeonsplatz" in die Münchner Innenstadt gekommen. © Britta Schultejans/dpa

Ausgerechnet zum großen Jubiläum des Klassik-Spektakels kamen etwas weniger Zuschauer als sonst.

Denn weil die Feldherrnhalle, in der das Orchester normalerweise Platz nimmt, saniert wird, spielten die Musiker in einem Zelt davor.

Auf einer "transparenten Rundbogenbühne", wie es in der Ankündigung hieß.

Seit dem Jahr 2000 findet das Klassik-Spektakel an einem Juli-Wochenende statt, stets ist es ausverkauft - so auch in diesem Jahr.

Und zum Jubiläum zeigte sich auch das Wetter gnädiger als im Vorjahr. 2024 war das Konzert am ersten Tag in der Pause wegen eines herannahenden Unwetters abgebrochen worden, in diesem Jahr begann es bei warmen Temperaturen und nur lauem Sommerwind.