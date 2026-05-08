Stammstrecke in München gesperrt: So kommst Du durch die Stadt

München - Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke und ein Abschnitt der S2 im Osten werden an diesem Wochenende gesperrt.

Am Wochenende fahren keine S-Bahnen durch die Innenstadt von München. © Sven Hoppe/dpa

Vom späten Freitagabend (22.20 Uhr) bis zum frühen Montagmorgen (4.40 Uhr) werden zwischen Pasing und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing keine Züge rollen, wie die Deutsche Bahn (DB) ankündigte.

Zudem fahren zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben Ersatzbusse anstelle der S2. Die Züge der Flughafen-Linie S8 verkehren zwischen Pasing und Ostbahnhof ohne Halt, der Stopp am Leuchtenbergring entfällt ebenfalls.

Auf der Stammstrecke fahren nahezu alle Linien des Münchner S-Bahn-Netzes zentral unter der Innenstadt hindurch. Betroffen sind dementsprechend alle Linien außer der S7.

Grund für die in regelmäßigen Abständen anstehende Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen. Parallel laufen die Arbeiten an der zweiten Stammstrecke in Laim und am Ostbahnhof weiter.