Streik in München: U-Bahn, Bus und Tram betroffen

München - Ein weiterer Warnstreik hat den öffentlichen Nahverkehr in mehreren bayerischen Städten erneut beeinträchtigt. S-Bahnen, Regionalzüge und Regionalbuslinien waren zwar nicht betroffen, dennoch mussten zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Berufstätige am Dienstagmorgen auf Alternativen ausweichen.

Mitarbeiter der MVG stehen in der Einsteinstrasse während des Warnstreiks im Nahverkehr. © Peter Kneffel/dpa

In München fuhr die U-Bahn in der Früh zunächst im Abschnitt Münchner Freiheit – Sendlinger Tor, wenig später gab es gar einen Zehn-Minuten-Takt zwischen Fürstenried West und Fröttmaning.

Auch die Tramlinie 20 wurde bald im Zehn-Minuten-Takt bedient, auf der Linie 25 sowie auf der Linie 17 im Abschnitt Sendlinger Tor – St. Emmeram waren es alle 20 Minuten.

Bei den Bussen sei mehr als die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Sie führen unregelmäßig auf allen Linien.

"Wenn sich zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer zum Dienst melden, wird der Betrieb bei U-Bahn und Tram gegebenenfalls auf zusätzliche Abschnitte und Linien ausgeweitet", kündigte die MVG an.

Ansonsten empfahl das Unternehmen, "am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist".