11.04.2026 11:14 Verdi macht Druck: Schon wieder Streik bei U-Bahn, Tram und Bus in München

Vor der fünften Verhandlungsrunde für den kommunalen Nahverkehr in Bayern will Verdi noch einmal Druck machen und ruft zum Streik in München auf.

Von Christof Rührmair München - Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr mehrerer großer bayerischer Städte auf.

Verdi macht vor der fünften Verhandlungsrunde nochmal Druck und ruft die Beschäftigten erneut zum Arbeitskampf auf. © Stefan Puchner/dpa Unter anderem soll der Arbeitskampf U-Bahn, Bus und Tram in München und Nürnberg lahmlegen, wie Verdi mitteilt. Auch in Augsburg, Regensburg, Fürth, Bayreuth, Dachau, Passau, Landshut und Schweinfurt werden die öffentlichen Verkehrsmittel der Gewerkschaft zufolge bestreikt. Nicht betroffen sind S- und Regionalbahnen. Auch Aschaffenburg ist vom Streik betroffen, dort erwartet Verdi aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste. Teilweise waren die Warnstreiks im Vorfeld bekannt: In Regensburg hatten die dortigen Stadtwerke bereits am Freitag vor den Auswirkungen gewarnt. Dort wird ein Notfahrplan eingerichtet. Ähnliches dürfte auch in den meisten anderen betroffenen Städten der Fall sein. München Münchens Eisbachwelle vor Comeback: Neuer Oberbürgermeister Krause macht Surfern Hoffnung Im Busbereich kann erfahrungsgemäß oft ein Teilverkehr mit Fahrzeugen externer Dienstleister aufrechterhalten werden. Bei U-Bahn und Trams waren die Ausfälle zuletzt meist stärker.

Druck vor fünfter Verhandlungsrunde: Streik bei U-Bahn und Bus trotz hoher Energiepreise