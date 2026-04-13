Schwerer Unfall am Bahnhof: Teenager wird von S-Bahn mitgeschleift

München - Nachdem er gegen eine anfahrende S-Bahn getreten haben soll, ist ein 18-Jähriger in München mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Laut Bundespolizei erlitt der junge Mann bei dem Unfall mehrere Frakturen an den Beinen und musste operiert werden. © Bundespolizei München

Laut Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Sonntag gegen 0.50 Uhr am Bahnhof München-Pasing.

Zuvor sei es zwischen dem 18-jährigen Deutschen und seinen zwei Begleitpersonen und einem weiteren Mann zu einem verbalen Streit gekommen.

"Nachdem der 18-Jährige gemeinsam mit seinen Begleitern eine S-Bahn der Linie S3 in Richtung Mammendorf verlassen hatte, trat er gegen den bereits anfahrenden Zug", beschreiben die Beamten am Montag den Vorfall.

Dabei habe der Teenager das Gleichgewicht verloren und sei zwischen Zug und Bahnsteigkante geraten, heißt es weiter.

"Infolge der Sogwirkung wurde er mehrere Meter mitgeschleift, bevor ein Begleiter ihn zurück auf den Bahnsteig ziehen konnte."

Ein unbeteiligter Triebfahrzeugführer wurde Zeuge des Unglücks und informierte sofort den Fahrer der betroffenen S-Bahn. Dieser brachte durch eine Notbremsung den Zug etwa 500 Meter nach dem Bahnhof zum Stehen.