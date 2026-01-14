Tempo-50-Regelung sorgt für Ärger: Umwelthilfe klagt gegen München

München - Nach der Aufhebung von Tempo 30 auf der Landshuter Allee, einem Abschnitt des Mittleren Rings in München, gibt es bereits einige Beschwerden. Nun hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) rechtliche Schritte angekündigt.

In der Landshuter Allee gilt wieder Tempo 50. © Peter Kneffel/dpa

Die Anordnung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) stelle "einen eklatanten Verstoß gegen den Luftreinhalteplan dar, den die Stadt 2024 wegen zu hoher Belastung mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid nach einer erfolgreichen Klage der DUH nachschärfen musste", teilte der Verein mit.



Damit geht der langjährige Streit um die Luftqualität in der Landeshauptstadt in die nächste Runde. Die Umwelthilfe hatte 2024 vor Gericht final erkämpft, dass die Stadt unter anderem an der besonders belasteten Landshuter Allee schnelle Maßnahmen ergreifen muss, um sicher unter den Grenzwert für das giftige Stickstoffdioxid zu kommen.

Der Schadstoff kann Atemwegsbeschwerden sowie eine Vielzahl von Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems verursachen.