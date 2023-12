05.12.2023 11:47 Auto rutscht in Auslauf des Olympiasees in München: Fahrer eingeschlossen

Unfall im Olympiapark in München: Ein Auto ist in einen Auslauf des Olympiasees gerutscht. Der Fahrer war in seinem Wagen eingeschlossen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Auf mit Schnee und Eis bedeckter Fahrbahn ist ein Autofahrer in einen Auslauf des Olympiasees in München gerutscht. Die Feuerwehr befreite den Mann mithilfe von Steckleitern aus seiner Notlage. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurden die Rettungskräfte am Montag gegen 18.51 Uhr über die Notlage informiert. Demnach fanden die Einsatzkräfte den Wagen im Bachbett des Nymphenburg-Biederstein-Kanals im Olympiapark. Der Fahrer konnte sich selbst nicht aus seinem Audi befreien. Die Feuerwehr sicherte das Auto gegen weiteres Abrutschen und befreite den Mann mithilfe von Steckleitern aus seinem Wagen. München Unfall Heftiger Unfall in München! Mann kracht mit Auto frontal gegen Bahnunterführung Der Mann wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Sein Auto wurde schließlich mit einer Seilwinde aus dem Bach gezogen. Der Audi wurde mit einer Seilwinde aus dem Bach gezogen. © Berufsfeuerwehr München Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München