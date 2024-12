13.12.2024 13:44 Autos krachen an Kreuzung in Giesing ineinander: Fünf Menschen verletzt

In München-Giesing sind am Donnerstag fünf Menschen bei einem Unfall an der Kreuzung Pilgersheimer Straße und Humboldtstraße verletzt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Bei einem Unfall an einer Kreuzung in München-Giesing sind fünf Menschen verletzt worden. Die Unfallstelle an der Kreuzung Pilgersheimer Straße und Humboldtstraße. © Berufsfeuerwehr München Laut Polizeiangaben vom Freitag ereignete sich der Crash am Donnerstag gegen 22.10 Uhr an der Kreuzung Pilgersheimer Straße und Humboldtstraße. Demnach stießen dort ein Audi, an dessen Steuer ein 49-jähriger Münchner saß, und ein Toyota zusammen. Neben dem 44-jährigen Fahrer aus München befanden sich noch eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau, eine 29-Jährige und eine 25-Jährige aus Berlin sowie ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim in dem Toyota. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Unfall auf Pilgersheimer Straße in München-Giesing: Polizei ermittelt Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Die Pilgersheimer Straße musste für rund drei Stunden gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München