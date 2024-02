19.02.2024 13:10 Brennendes Öl ins Klo geschüttet: 22-Jähriger mit schweren Verbrennungen in Klinik

Weil er brennendes Öl in seine Toilette geschüttet hat, erlitt ein 22-Jähriger in München an den Armen schwere Verletzungen.

München - Ein 22-Jähriger hat sich in München schwere Verbrennungen zugezogen, als er brennendes Öl aus einer Pfanne ins Klo schüttete. Mit schweren Brandverletzungen wurde ein 22-Jähriger nach einem Ölbrand in seiner Pfanne in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Nach Polizeiangaben vom Montag fing das Öl am Freitagabend auf dem Herd einer Wohnung Feuer. Der 22-Jährige habe den Brand gelöscht, indem er das Fett in die Toilette geschüttet habe. Allerdings habe er sich dabei schwere Verbrennungen am Arm zugezogen. München Unfall Unerlaubt auf Baukran gestiegen: Mann knallt aus zehn Metern auf Kran-Gewichte Er kam ins Krankenhaus. Den Angaben nach entstand in der Küche ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei in München hat die Ermittlungen in dem Vorfall aufgenommen.

