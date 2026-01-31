851
Bus kracht in Münchner Wohnhaus: Einsatzkräfte berichten von Todesopfer
München - Dramatische Szene in München: Am Samstagnachmittag krachte plötzlich ein Linienbus in der Feldbergstraße gegen eine Hauswand.
Bei dem schweren Busunfall in München sind mehrere Menschen verletzt worden, teilweise auch schwer.
Nach Angaben der Polizei deuten erste Informationen darauf hin, dass es möglicherweise einen Todesfall gegeben hat.
Demnach soll der Bus in ein Gebäude gefahren sein, die genaue Ursache ist zunächst noch unklar.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtteil Trudering im Einsatz und kümmerte sich am Unfallort um die Versorgung der Verletzten.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Archivfoto)