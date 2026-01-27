Tram erfasst Opel: Stundenlange Sperrung am Sendlinger Tor

München - Eine Tram ist am Montag im Stadtteil Ludwigsvorstadt mit einem Opel zusammengestoßen.

Ein Feuerwehrmann begutachtet den Schaden an der Tram. © Berufsfeuerwehr München

Zeugen beobachteten den Unfall gegen 15.10 Uhr am Sendlinger-Tor-Platz und wählten den Notruf, berichtete die Münchner Feuerwehr. Der Opel Astra und die Tram waren mitten im Kreuzungsbereich zusammengekracht.

Laut Feuerwehr wurden Tram- und Autofahrer dabei leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, die Tram und das Auto, während die Polizei das Geschehen aufnahm.

Über eine Stunde kam es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Altstadtring und der Lindwurmstraße.