S-Bahn-Crash in München: Fahrer flieht nach Zusammenstoß

München - In der Nacht kam es an einem Bahnübergang in Giesing zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Zug der S-Bahn-Linie 5 durch ein Auto beschädigt wurde. Vom beteiligten Ford und dessen Fahrer fehlte bei Eintreffen der Polizei jede Spur.

Die Polizei ermittelt und sucht den flüchtigen Fahrer. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Autofahrer war in München gegen 0.30 Uhr in die S-Bahn gekracht und anschließend trotzdem weitergefahren.

Der Unbekannte habe in Giesing an einem Bahnübergang die geschlossenen Schranken umfahren, teilte die Polizei mit. Als er dann die Gleise queren wollte, fuhr die Bahn heran und es kam zur Kollision.

Als die Polizei an der Fasangartenstraße eintraf, fehlte vom Fahrer des silbernen Wagens jede Spur. Zurück blieben nur verstreute Trümmer auf der Straße.

Nach derzeitigem Stand wurde dabei niemand verletzt. Die S-Bahn wurde beschädigt, konnte aber bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren.