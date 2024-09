Drei Verletzte bei Unfall in München: Mercedes und Tram krachen ineinander

München - Bei einem Unfall zwischen einer Tram und einem Mercedes Kombi in München sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Die Unfallstelle auf der Schleißheimer Straße: Die Tram schob den Mercedes noch einige Meter vor sich her. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Crash am Dienstag gegen 17.05 Uhr in Schwabing.

Demnach wollte eine 33-jährige Münchnerin mit ihrem Benz von der Schleißheimer Straße in die Herzogstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer dort fahrenden Tram.

Die Straßenbahn schob den Wagen einige Meter vor sich her. Dabei kam es zur Kollision mit einem Volvo.

Die beiden Autofahrer und die Tram-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie medizinisch.