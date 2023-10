Großeinsatz in München: BMW steht in Flammen, vier Menschen bei Unfall verletzt!

München - Ein Verkehrsunfall im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark hat zu einem Großeinsatz der Retter geführt. Zwei Autos sind kollidiert. Ein BMW stand nach dem Zusammenstoß in Flammen, vier Menschen wurden verletzt.

In München sind am Mittwoch zwei Autos kollidiert. © Berufsfeuerwehr München

Laut Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt war es am gestrigen Mittwoch gegen 17.22 Uhr im Kreuzungsbereich der Fürstenrieder und Ehrwalder Straße zu der Kollision gekommen. Mehrere Zeugen hatten demnach den Notruf gewählt, zunächst den Unfall und danach ein brennendes Auto gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen, sich in eine nahe am Unfallort befindliche Tierarztpraxis begeben und dort letztlich auf den Boden gelegt.

Während die Feuerwehr den schwer beschädigten und in Flammen stehenden BMW auf der Straße löschte, kümmerten sich die Retter um die Sichtung sowie Erstversorgung der verletzten Menschen.

Vier Personen mussten den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert werden. Ein kleines Kind, welches sich in einem der Fahrzeuge befand, wurde mit seiner Mutter in das Krankenhaus gebracht.