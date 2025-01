Junger BMW-Fahrer flieht vor Polizei: Verfolgungsjagd endet dramatisch

München - Ein 23-jähriger Autofahrer ist in München bei der Flucht vor der Polizei schwer verunfallt.

Der 23-Jährige krachte bei seiner Flucht gegen eine Ampel. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel einer uniformierten Streife am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein BMW ohne Kennzeichen auf. Der Wagen war auf der Lerchenauer Straße in Feldmoching stadtauswärts unterwegs.

Als die Beamten den Autofahrer anhalten und kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Beim Abbiegen in die Georg-Zech-Allee verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Ampel. Wie Fotos vom Unfallort zeigen, wurde der BMW regelrecht um den Ampelmast gewickelt.

Laut Polizei wurde der 23-jährige Münchner bei dem Unfall schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Die Münchner Berufsfeuerwehr konnte ihn mit schwerem Gerät innerhalb von 15 Minuten aus seinem Wrack befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in den Schockraum einer Klinik gebracht.