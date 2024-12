Lkw reißt Gerüst aus Verankerung: Münchner Luxusmeile gesperrt

München - Nach einem Lkw-Unfall in der Münchner Altstadt war ein Gerüst einsturzgefährdet.

Während der Demontage des Gerüsts musste die Maximilianstraße zwischen der Marstallstraße und der Residenzstraße gesperrt werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Lkw am Freitag, gegen 13.50 Uhr an der Ecke Maximilianstraße und Falkenturmstraße an einem Gerüst hängen geblieben.

Die Gerüstteile verhakten sich, woraufhin das ganze Konstrukt drohte, aus der Verankerung der Fassade gerissen zu werden.

Einige Scheiben am betroffenen Gebäude gingen außerdem zu Bruch.

Die Einsatzkräfte sperrten die Münchner Luxusmeile zunächst weiträumig ab.

Eine erste Sicherung des Gerüsts fand mit Spanngurten statt, die durch die Fenster des Gebäudes gezogen wurden.

Anschließend musste das Gerüst Stück für Stück demontiert werden. Die Abbauarbeiten dauerten bis etwa 18 Uhr. Derweil kam es zu Einschränkungen im Straßen- und Trambahnverkehr.