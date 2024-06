Mann will mit Rad über Schienen abkürzen, da kommt der Zug

München - Ein 45-jähriger Mann wurde am Montagmorgen in Stadtteil Riem von einem Personenzug erfasst und verletzt.

Der Mann wurde samt Rad in die Böschung neben den Gleisen geschleudert. © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei am Abend mitteilte, war der Mann gegen 8.20 Uhr zu Fuß mit seinem Fahrrad am Bahngleis unterwegs.

"Nach eigener Aussage wollte er abkürzen", erklärten die Einsatzkräfte. Bei seinem Weg über die Schienen übersah er den herannahenden Zug. Die Lok erfasste ihn und schleuderte ihn samt Fahrrad in die Böschung.

Nach der Kollision leitete der Fahrzeugführer sofort eine Notbremsung ein. Das "Hindernis" war ihm zuvor nicht aufgefallen. Der 33-jährige DB-Mitarbeiter stieg aus, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Laut Bundespolizei hatte der 45-Jährige großes Glück: Er hatte "nur" einen offenen Bruch an der Elle sowie ein Polytrauma an den Beinen erlitten. Nach der Behandlung im Schockraum einer Münchner Klink sei es ihm am Mittag schon deutlich besser gegangen, so die Bundespolizei.