Radfahrer wird bewusstlos in München aufgefunden: Wenig später ist er tot

München - Ein 76-jähriger Fahrradfahrer ist in München bewusstlos aufgefunden worden und wenig später verstorben.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Passanten entdeckten den Senior am Samstag, gegen 10.15 Uhr, auf einem unbefestigten Verbindungsweg zwischen der Guardinistraße und dem Stiftsbogen in Großhadern, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der Mann mit Wohnsitz in München offensichtlich mit seinem Fahrrad gestürzt.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimierten die Ersthelfer den 76-Jährigen. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine Erkrankung ursächlich für den Tod. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.