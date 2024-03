Rentner stürzt mit E-Scooter und bleibt bewusstlos liegen

Bei einem Sturz mit seinem E-Scooter wurde ein Mann (83) in München schwer verletzt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Laut Feuerwehr war der Rentner am Samstag, gegen halb elf, in der Lassallestraße auf der Umfahrung des Lerchenauer See unterwegs.

Bei der Fahrt stürzte er zu Boden, blieb bewusstlos liegen. Passanten beobachteten den Vorfall und setzten den Notruf ab.

Sie kümmerten sich um den Mann und brachten in die stabile Seitenlage.

Bis die Rettungskräfte vor Ort waren, war der 83-Jährige wieder ansprechbar. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.