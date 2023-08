Schrecklicher Unfall: Kind gerät mit Hand in Rolltreppe und wird schwer verletzt

München - Ein fünf Jahre alter Junge ist in einem Geschäft in der Münchner Innenstadt an einer Rolltreppe schwer verletzt worden.

Innerhalb von zwei Minuten konnten die Einsatzkräfte die Hand des schwerverletzten Kindes befreien. © Berufsfeuerwehr München

Laut Informationen der Berufsfeuerwehr ereignete sich der Unfall am Montag gegen 13.31 Uhr in einem Modegeschäft in der Neuhauser Straße.

"Beim Fahren mit der Rolltreppe geriet die Hand des Jungen zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung der Rolltreppe", heißt es in einer Mitteilung. "Das Sicherheitspersonal des Geschäfts bemerkte den Unfall und eilte umgehend zu Hilfe."

Während ein Mitarbeiter den Not-Ausschalter der Rolltreppe betätigte und die Rettungskräfte alarmierte, kümmerte sich sein Kollege um den Bub und versuchte, diesen zu beruhigen und zu stützen.

Die nahe gelegene Feuerwehr rückte mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln an, ohne die der Einsatz nicht so schnell beendet gewesen wäre: "Durch gezieltes Setzen von Keilen und mittels des sogenannten Nageleisens, einem kleineren Brechwerkzeug, konnte die Rolltreppenstufe so weit verschoben werden, dass die Hand des Kindes innerhalb von zwei Minuten befreit war."

Vor Ort wurde der befreite Fünfjährige erstversorgt, ehe er vom alarmierten Rettungsdienst notarztbegleitet in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik gebracht wurde.