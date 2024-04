Schwerer Unfall in München: Bagger überrollt Fuß von Arbeiter!

Der Bagger überrollte den Fuß des jungen Mannes. (Symbolbild) © wirestock/123rf

Den Angaben der Polizei von Freitag zufolge war ein 35-jähriger Arbeiter mit einem Bagger am Donnerstagmittag auf der Balanstraße in Richtung der Rosenheimer Straße in Haidhausen. Am Baggerarm transportierte er einen mit einer Kette befestigten Schuttcontainer.

Ein 24-jähriger Kollege begleitete die Baumaschine dabei zur Absicherung zu Fuß.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 24-Jährige plötzlich zwischen den Container und den Bagger. Sein Fuß wurde von dem schweren Fahrzeug überrollt.

Er wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.