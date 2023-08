Tragischer Unfall in München: Fahrradfahrerin von Lkw überrollt

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 36-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis München am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Sonnenstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs. Eine 42-jährige Münchnerin fuhr zum selben Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung.

Nach dem Überqueren der Kreuzung zur Lindwurmstraße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Fahrrad.

Die 42-Jährige stürzte und wurde teilweise von dem Lastwagen überrollt. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei München ermittelt und sucht Zeugen.