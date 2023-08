Tragischer Unfall in München: Radfahrerin von Lkw erfasst und mitgeschleift

München - In München wurde eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt unter anderem, ob die Fahrradfahrerin auf dem Radweg unterwegs war. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 7.30 Uhr in Freimann.

Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer war demnach auf der Heidemannstraße in Richtung Ingolstädter Straße unterwegs. Die junge Frau fuhr mit ihrem Rad in dieselbe Richtung.

"Ob die 29-Jährige dafür den dort befindlichen Radweg benutzte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen", so die Polizei.

Als der Trucker in die Kieferngartenstraße nach rechts abbog, übersah er die Fahrradfahrerin und erfasste sie. Die 29-Jährige wurde unter den Lastwagen gezogen und eine kurze Strecke mitgeschleift.

Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt.

Der Verkehr wurde bis etwa 11 Uhr um die Unfallstelle geleitet. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen und zu Ausfällen einiger Buslinien.