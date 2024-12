Tragödie an Weihnachten! Frau wird in München von Auto erfasst und stirbt

München - Am ersten Weihnachtsfeiertag hat sich in München ein Unfall mit tödlichen Folgen ereignet.

Eine Frau ist bei einem Unfall in München gestorben. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte eine 30-jährige Augsburgerin am Mittwoch gegen 22.45 Uhr mit ihrem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke am Hönigschmidplatz in Hadern fahren.

Zeitgleich überquerte eine 76-jährige Münchnerin zu Fuß die Straße am Hönigschmidplatz.

Das Auto erfasste die Fußgängerin, die daraufhin zu Boden fiel.

Ein Zeuge alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Seniorin wurde zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag sie in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ihren Verletzungen.