Tram erfasst Fußgänger in der Maxvorstadt

Alles in Kürze

Die Straßenbahnstrecke in der Innenstadt blieb für rund eine Stunde gesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit am Mittwoch gegen 11.25 Uhr zu Fuß auf dem Grünstreifen im Gleis unterwegs.

Eine Tram der Linie 20 fuhr derweil auf der Dachauer Straße in Richtung Karlsplatz/Stachus. Die Fahrerin musste zunächst an der Kreuzung Dachauer Straße/Sandstraße verkehrsbedingt warten, so die Polizei.

Als die Tram dann weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann. Er wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.