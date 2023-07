Türkgücü trauert: Spieler in tödlichen Raser-Unfall an Tram-Haltestelle verwickelt

München - Am vergangenen Sonntag krachte in München ein 21-jähriger Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei in eine Tramhaltestelle am Leonrodplatz und riss dabei einen 18-Jährigen in den Tod. Nun wurde bekannt: Der Verstorbene war ein guter Freund eines Nachwuchsspielers des Regionalligisten Türkgücü München, der bei dem Unfall selbst schwer verletzt wurde.