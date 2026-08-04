Unfall am Böhmerwaldplatz: Mann taumelt und stürzt ins Gleis

München - Ein Mann ist am Montag im Stadtteil Bogenhausen in ein U-Bahngleis gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

An einem U-Bahnhof in München wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolfoto) © Frederick Mersi

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 74-Jährige aufgrund einer plötzlichen Erkrankung am Bahnsteig der Station Böhmerwaldplatz ins Taumeln.

Er verlor gegen 13.45 Uhr das Gleichgewicht und fiel ins Gleis. Von da an konnte er sich nicht mehr selbst befreien. Aufmerksame Passanten beobachten den Vorfall und verständigten den Notruf.

Der 74-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Gleisbett gerettet werden. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes musste der U-Bahnverkehr der Linie U4 für etwa 15 Minuten unterbrochen werden. "Stürzt eine Person in den Gleisbereich, verständigen Sie umgehend den Notruf und betätigen Sie den Nothalt des betroffenen Gleises", mahnt die Verkehrspolizei.