Ford brennt in Tiefgarage aus: Münchnerin stirbt im Krankenhaus

München - Eine 70-Jährige ist nach einem Unfall und dem Brand ihres Autos im Stadtteil Neuhausen im Krankenhaus gestorben.

Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Münchnerin am Samstag gegen 19.40 Uhr mit ihrem Ford in eine Tiefgarage an der Volkartstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte sie dabei aus noch ungeklärter Ursache nach der abschüssigen Einfahrt gegen einen Stützpfeiler. Dabei geriet der Motorraum des Autos in Brand.

Anwohner und Passanten außerhalb der Tiefgarage wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten umgehend Erste Hilfe. Sie zogen die Frau aus dem Auto und versuchten, die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen. Der Brand griff jedoch schließlich auf das ganze Auto über, sodass es vollständig abbrannte.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von Zeugen auf das Feuer in der Garage aufmerksam gemacht und konnten das Gebäude selbst verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand endgültig.

Derweil wurde die 70-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Sonntagnachmittag an den Folgen des Unfalls, so die Polizei.