Tödlicher Unfall in München: Rollerfahrer stürzt und kracht in Auto
München - Bei einem Unfall im Stadtteil Sendling ist am Donnerstagmittag ein Mann ums Leben gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 26-jährige Münchnerin gegen 15.20 Uhr mit seinem VW auf der Johann-Clanze-Straße stadteinwärts.
Gleichzeitig fuhr ein 56-jähriger Münchner auf einem Piaggio-Roller in entgegenkommender Richtung.
An der Kreuzung zum Eichendorffplatz bog die 26-Jährige nach links ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand bremste der 56-Jährige daraufhin stark, verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte.
Der Mann und der Roller rutschten auf dem Asphalt weiter und krachten in das Auto. Dabei wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.
Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er verstarb.
Für die Arbeit der Polizei und eines Gutachters wurde die Kreuzung voll gesperrt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich den Einsatzkräften zufolge aber in Grenzen.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa