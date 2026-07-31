Tödlicher Unfall in München: Rollerfahrer stürzt und kracht in Auto

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Sendling ist am Donnerstagmittag ein Mann ums Leben gekommen.

Während der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung in München gesperrt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 26-jährige Münchnerin gegen 15.20 Uhr mit seinem VW auf der Johann-Clanze-Straße stadteinwärts.

Gleichzeitig fuhr ein 56-jähriger Münchner auf einem Piaggio-Roller in entgegenkommender Richtung.

An der Kreuzung zum Eichendorffplatz bog die 26-Jährige nach links ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand bremste der 56-Jährige daraufhin stark, verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte.

Der Mann und der Roller rutschten auf dem Asphalt weiter und krachten in das Auto. Dabei wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er verstarb.