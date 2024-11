Unfall auf Prinzregentenstraße in München: Autofahrerin übersieht Rotlicht und erfasst Radfahrer

München - Ein 48-Jähriger ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der Prinzregentenstraße in München. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 18.40 Uhr mit seinem Fahrrad bei Grün über die Kreuzung Prinzregentenstraße in Richtung der Crusiusstraße. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zeitgleich fuhr eine 46-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Toyota auf der Prinzregentenstraße in Fahrtrichtung des Friedensengels.

Dabei übersah sie eine rote Ampel - es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer.

Der 48-jährige Münchner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.