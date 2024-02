Unfall bei München: Auto und Fahrrad kollidieren - 19-Jährige schwer verletzt

Nach einem Unfall in Unterschleißheim ermittelt die Münchner Verkehrspolizei. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 72-Jährige am Mittwoch gegen 13.25 Uhr mit ihrem VW auf der Buchenstraße in Unterschleißheim stadtauswärts unterwegs.

Gleichzeitig befuhr eine 19-jährige Fahrradfahrerin die Siedlerstraße.

An der Kreuzung Buchenstraße/Siedlerstraße kollidierten das Auto und das Fahrrad.

Die 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.