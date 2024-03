Unfall im Richard-Strauss-Tunnel: Ersthelfer drehen umgekippten VW

Der VW Tiguan war von Ersthelfern wieder auf die Räder gestellt worden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 18.11 Uhr in den Tunnel in Bogenhausen alarmiert.

Ein VW-Tiguan war gegen die Fahrbahnabtrennung geprallt und dann auf die Fahrerseite gekippt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schafften es nachfolgende Autofahrer den VW wieder auf die Räder zu stellen und den Fahrer zu befreien.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 85-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb der Tunnel gesperrt. Es kam am Abend zu Verkehrsbehinderungen auf dem mittleren Ring.