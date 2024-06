23.06.2024 09:15 Unfall in München: Junger Fahrer schrottet 7er BMW

Unfall am heutigen Sonntag in München: Ein 7er BMW ist in eine Gebäudesäule am Karl-Scharnagl-Ring im Lehel gekracht.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am frühen Sonntagmorgen hat sich im Münchner Stadtteil Lehel ein Unfall ereignet. Der 7er BMW wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Die Feuerwehr sprach von einem Totalschaden. © Berufsfeuerwehr München Laut Angaben der Berufsfeuerwehr München wurden die Rettungskräfte von der automatischen Notruffunktion eines 7er BMW um 5.26 Uhr zum Einsatzort am Karl-Scharnagl-Ring alarmiert. Der junge Fahrer der Luxus-Limousine hatte dort demnach die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen eine Gebäudesäule gekracht. Beim Eintreffen der Helfer hatten die beiden etwa 24 Jahre alten Insassen den Wagen bereits eigenständig verlassen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Einer der beiden jungen Männer wurde in ein Krankenhaus gebracht. München Unfall Unfall zwischen Tram und Bus in München: Elf Menschen verletzt! Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe mit einem Ölbindemittel auf. Den Angaben zufolge entstand an dem weit über 100.000 Euro teuren BMW Totalschaden. Der Schaden am Gebäude konnte von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Der junge Fahrer krachte mit der Luxus-Limousine in eine Gebäudesäule. © Berufsfeuerwehr München Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München