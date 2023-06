11.06.2023 10:29 Unfall in München: Mercedes bei Crash mit Tesla auf Seite geschleudert

Bei einem Unfall in München ist am Samstagabend eine Autofahrerin (68) verletzt worden. Der Mercedes der Frau war in Moosach mit einem Tesla kollidiert.

Von Jan Höfling

München - Bei einem Unfall in der bayerischen Landeshauptstadt ist am Samstagabend eine Autofahrerin (68) verletzt worden. Der Mercedes der Frau war in Moosach mit einem Tesla kollidiert.

Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München Die 68-Jährige war demnach auf dem Wintrichring unterwegs, als es kurz nach 18 Uhr zu der Kollision kam. Der Mercedes kippte bei dem Zusammenstoß auf die Seite, die Seniorin konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Wrack ihres Autos befreien. Ein Passant wählte unmittelbar nach dem Unfall den Notruf. Die Rettungskräfte verschafften sich ein Bild von der Lage und befreiten anschließend die Autofahrerin aus dem Mercedes. Der Tesla-Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits ohne Hilfe verlassen. Während der Mann unverletzt blieb, zog sich die 68-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. München Unfall Frontalcrash und Autos in Flammen - Aber keiner der Insassen ernst verletzt! Die Feuerwehr stellte den Mercedes im Anschluss wieder auf dessen Reifen und schob den Wagen an den Fahrbahnrand. Da sich die Feststellbremse des Tesla nicht lösen ließ, musste das Fahrzeug mit einer Seilwinde von der Straße gezogen werden. Während der Rettungsarbeiten und anschließenden Aufräummaßnahmen musste der Wintrichring stadtauswärts im Kreuzungsbereich der Allacher Straße für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München