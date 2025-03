Pedelec-Fahrer kracht in Jungen: Ist der Mann betrunken aufs Rad gestiegen?

München - Unfall in der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Platz: Ein 26 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist mit einem Jugendlichen (12) kollidiert. Beide wurden verletzt, der Junge musste in eine Klinik.

Ein Pedelec-Fahrer (26) ist in München mit einem Jugendlichen (12) kollidiert. Für den Mann könnte der Unfall ein Nachspiel haben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann aus München war laut Polizeiangaben vom Mittwoch am Dienstag gegen 13.10 Uhr auf einem Fahrradweg unterwegs, der Zwölfjährige zeitgleich auf dem parallel verlaufenden Gehweg.

Auf Höhe der Hausnummer 30 stieß der 26-Jährige mit dem Lenker seines Pedelecs gegen den in entgegengesetzter Richtung laufenden Jungen und traf diesen dabei wuchtig an dessen Oberkörper.

Durch den Zusammenstoß kam der Pedelec-Fahrer zu Fall. Beide wurden bei dem Zwischenfall verletzt.

Während der Mann keine weitere medizinische Versorgung in einer Klinik benötigte, wurde der Jugendliche, der ebenfalls in der Landeshauptstadt wohnt, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.