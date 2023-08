Dramatische Augenblicke in Riem: Mann in München von Linienbus erfasst

Die Rettungskräfte mussten den schwer verletzten Mann (51) nach dem Unfall in Riem zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Linienbus war laut Polizei am Samstagabend gegen 18.15 Uhr in der Riemer Straße in Richtung Rennbahn unterwegs. Der 70-jährige Fahrer hielt sein Gefährt demnach an der Bushaltestelle Graf-Lehndorff-Straße an, um den Fahrgästen das Ein- sowie Aussteigen entsprechend zu ermöglichen.

Dabei verließ auch der 51-Jährige aus München an einer der hinteren Türen das Fahrzeug der Linie 190 und lief zunächst auf dem Gehweg entlang zur Front, ehe er kurz darauf plötzlich unmittelbar vor den gerade anfahrenden Bus auf die Fahrbahn trat.

Er wurde erfasst und zu Boden gestoßen, wobei er unter das Fahrzeug geriet. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der komplexen Rettungsmaßen - der Bus musste mit einem Hebekissen an der Vorderachse angehoben werden, um den Schwerverletzten zu befreien - und der Unfallaufnahme musste die Riemer Straße für den Verkehr gesperrt werden.