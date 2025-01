Unfallflucht in Garching: Autofahrer fährt Schulweghelferin an - und lässt sie einfach liegen

Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden zwei Frauen am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf Höhe einer Schule am Fußgängerüberweg der Poststraße eine verletzt am Boden liegende 51-Jährige.

Gegenüber den Zeuginnen gab die Frau aus dem Landkreis München, die dort als Schulweghelferin tätig war, an, dass sie von einem Auto angefahren worden sei. Anschließend sei der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle geflüchtet.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 51-Jährige in ein Krankenhaus. Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.