Unfallflucht in München: Autofahrer erfasst Teenager - und macht sich aus dem Staub

München - Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der einen Teenager in München angefahren hat.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörden am heutigen Donnerstag mitteilten, wollten ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger am Mittwoch gegen 22.10 Uhr die Fromundstraße in Giesing zu Fuß überqueren.

Demnach liefen die Jugendlichen hinter einem VW auf die Fahrbahn. Der 16-Jährige wurde dabei von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst.

Während der etwa 70 bis 80 Jahre alte Unfallfahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Fiat unterwegs war, vom Unfallort flüchtete, verständigten Zeugen den Notruf.

Der 16-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige wurde von dem Wagen nur touchiert und blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei ermittelt.