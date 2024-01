Unfallflucht in München: Seniorin stirbt, weil Tram wegen Fußgänger bremsen muss

München - Nach einem tödlichen Unfall in München mit einer Tram sucht die Polizei nach einem unbekannten Fußgänger.

Mehrere Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt in der Tram. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag gegen 16.30 Uhr. Demnach war ein 25-jähriger Straßenbahnfahrer mit einer Tram der Linie 27 auf der Schleißheimer Straße in Richtung Petuelring unterwegs.

An der Kreuzung zur Herzogstraße überquerte den Angaben zufolge ein Fußgänger bei Rot die Schleißheimer Straße.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Trambahnfahrer eine Gefahrenbremsung aus. Mehrere Fahrgäste stürzten daraufhin zu Boden und gegen die Haltestangen.

Eine 85-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus gebracht und operiert. Dort verstarb sie zwei Tage später.

Des Weiteren wurden drei Frauen im Alter von 69, 65 und 21 Jahren sowie ein 68-Jähriger bei der Bremsung leicht verletzt.

Der Fußgänger entfernte sich sofort von der Unfallstelle. Nun wird nach ihm gefahndet.