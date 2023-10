Wer hatte Rot? Mädchen an Münchner Kreuzung von Skoda erfasst

Die Polizei ermittelt zu einem Unfall an einer Kreuzung in Moosach. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteile, lief die Elfjährige am gestrigen Montagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Allacher Straße und Netzerstraße.

Derweil fuhr ein 62-jähriger Münchner mit seinem Skoda auf der Allacher Straße stadtauswärts.

Als das Mädchen am Fußgängerüberweg auf die Straße trat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die Elfjährige wurde am Kopf und am Bein verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll für sie nicht bestanden haben.

Die Polizei ermittelt nun, für wen die Ampel zum Unfallzeitpunkt rot zeigte und sucht Zeugen.