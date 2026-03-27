Nach Handydiebstahl: Rangelei mit Baby auf dem Arm, Teenie-Täterinnen festgenommen
Von Klaas Seißer
München - Nachdem ihr Handy in München gestohlen wurde, hat sich eine Mutter mit ihrem Baby auf dem Arm eine Rangelei mit einer mutmaßlichen Täterin geliefert.
Sie erlangte ihr Handy zurück, wie die Polizei mitteilte. Die 36-Jährige und ihr Kind seien unverletzt geblieben.
In einer U-Bahn hätten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren am Donnerstag die Mutter angesprochen und das Handy aus ihrem Kinderwagen gestohlen.
Die 14-Jährige flüchtete den Angaben zufolge mit dem Handy aus der Bahn in Neuhausen, die Mutter rannte hinterher.
Dann kam es zur Rangelei. Zwei Passanten hätten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Mädchen sollen die Zeugen beleidigt, bespuckt und bedroht haben.
Die Polizei nahm die Verdächtigen fest. Während die 14-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden soll, wurde die 16-Jährige ihrem gesetzlichen Vertreter übergeben.
Beide wurden unter anderem wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. Sie seien unter anderem wegen Körperverletzung und Diebstahl polizeibekannt, sagte eine Polizeisprecherin.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa