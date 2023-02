Kippt die Stimmung in Bayern? Vermehrt Vorfälle gegen Unterbringung von Geflüchteten

Viele Menschen haben in Bayern bereits Zuflucht gefunden, der anhaltende Zuzug stellt die Kommunen jedoch vor Herausforderungen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Seit Beginn des Jahres haben sich bereits mehrere gegen Unterkünfte gerichtete Vorfälle ereignet.

Kundgebungen und Äußerungen in den sozialen Netzwerken etwa aus der rechtsextremen Szene ließen eine zunehmende Fokussierung auf Themen rund um Migration sowie Geflüchtete erkennen, teilte Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU) entsprechend mit. "Wir nehmen das sehr ernst."



In Marklkofen, gelegen in Niederbayern, wurde vor rund drei Wochen ein Zelt zur Unterbringung von Geflüchteten zweimal in Folge in Brand gesteckt.

In Zapfendorf im Kreis Bamberg musste die Polizei einen Gemeinderatssaal räumen, als sich dort ein Protest gegen eine geplante Containterunterkunft entlud. Weil Ratsmitglieder bedroht worden sein sollen, ermittelt die Staatsanwaltschaft zu diesem Fall, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte.

Ein ähnlich gelagerter Vorfall ereignete sich Anfang Februar in Bezug auf eine geplante Unterkunft in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof. Auch hier sollen Ratsmitglieder bedroht worden sein.

Im Gachenbach zündeten sechs zum Teil vermummte Männer einen Rauchkörper vor einer Unterkunft und danach.