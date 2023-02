Welt-Aids-Konferenz kommt nach München: 15.000 Teilnehmer erwartet

München - Die Welt-Aids-Konferenz kommt im nächsten Jahr nach München . Vom 22. bis 26. Juli 2024 werden mehr als 15.000 Teilnehmende zum weltgrößten wissenschaftlichen Treffen zum Thema HIV erwartet, wie die Stadt und der Verband IAS (International Aids Society) am Dienstag mitteilten.

Mit Sorge blicken Experten auf stark steigende Infektionszahlen vor allem in Osteuropa. Dies sei eine deutliche Erinnerung, dass die Epidemie noch lange nicht überwunden sei, sagte Lauterbach.

Deutschland sei stolz, Gastgeber zu sein und die globale HIV-Gemeinschaft in ihrer Vielfalt in München willkommen zu heißen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) laut Mitteilung.

Die Konferenz war 1985 erstmals durchgeführt worden. Zuletzt hatte sie 2022 im kanadischen Montreal stattgefunden. Künftig soll sie zwischen den Kontinenten rotieren. So werde "Aids 2026" in Lateinamerika stattfinden, kündigte der Verband IAS an.