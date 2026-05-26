Bis zu 35 Grad! Bayern schwitzt bei hochsommerlichem Wetter

München - Auch nach dem sonnigen Pfingstwochenende wird in Bayern weiter geschwitzt. Bei Maximalwerten von 35 Grad wird es zum Mai-Ende hochsommerlich warm.

Abkühlung gesucht: Die Temperaturen in Bayern lassen sich wohl nur auf dem Wasser aushalten. © Bildmontage: Wetteronline.de,

Am Dienstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienst in Südbayern 30 bis 35 Grad im Freistaat. Selbst auf 2000 Metern Höhe bleibt es bei 20 Grad mild, an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, wird mit 11 Grad gerechnet.

Auch in Nordbayern wird es heiß: am Frankenwald soll es bis zu 29 Grad, ansonsten bis zu 34 Grad geben.

In der Nacht zum Mittwoch können in Südbayern vereinzelt ein paar Tropfen Regen fallen. Im Tagesverlauf kann es dann an den Alpen gewittern. Auch in den östlichen Regionen sind kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Er bleibt bei bis zu 34 Grad weiter hochsommerlich warm.

Am Donnerstag setzt sich in Nordbayern die Sonne durch, im Süden kann es vor allem an den Bergen wieder krachen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 29 Grad.